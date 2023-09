Nîmes : la Maison Carrée (enfin) inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco

"La Maison carrée de Nîmes, édifiée au début du Iᵉʳ siècle de notre ère, représente l'une des plus anciennes expressions, et parmi les mieux conservées, d'un temple romain consacré au culte impérial", soulignait début 2022 Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, en annonçant cette candidature. La Maison carrée était au départ le temple du forum de la ville, considéré aujourd'hui comme le mieux conservé du monde romain.

Pourtant, son histoire est particulièrement mouvementée, et sa préservation au fil des deux millénaires qui ont suivi tient du miracle. Car après la chute de l'empire romain, le monument a connu un nombre impressionnant de réemplois et de réaménagements. La Maison carrée fut ainsi une maison consulaire pendant plusieurs siècles (l'équivalent d'un hôtel de ville), puis un lieu d'habitation, une église, et au XIXᵉ siècle la préfecture du Gard.