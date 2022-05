"Nitram" au cinéma : qui est le véritable tueur de masse australien incarné par Caleb Landry Jones ?

À l’écran, Martin est devenu Nitram, un personnage auquel l’acteur et chanteur américain Caleb Landry Jones, révélé dans Antiviral, de Brandon Cronenberg, prête son physique inquiétant. Dès le départ, on comprend qu’il y a quelque chose qui cloche chez ce fils unique dont les parents, joués par Judy David et Anthony Lapaglia, semblent autant rongés que résignés par les accès de violence imprévisibles de leur progéniture, de la petite enfance où il détruisait ses jouets, à l'école qu'il a été contraint de quitter à l'adolescence, brutalisé par ses camarades.

Comme dans la réalité, la rencontre de Nitram avec Helen Harvey, une héritière de 29 ans son aînée, jouée dans le film par la comédienne Essie Davis, laisse croire à la possibilité d’une vie ordinaire. Du moins à une tentative de sociabilisation bénéfique. Mais lorsqu’elle meurt dans un accident de voiture où il est grièvement blessé, le jeune homme se replie sur lui-même. Jusqu’à ce cauchemar qui n’avait rien d’inéluctable, bien au contraire, lorsqu'on y regarde de plus près.