Noël en Corrèze et visite de Lascaux : la fin d’année très française de Keanu Reeves

Après avoir investi les rues de Paris dans "John Wick 4" en début d'année au cinéma, Keanu Reeves profite de la période des fêtes pour découvrir un peu plus l’Hexagone. Aperçue sur un marché de Brive-la-Gaillarde, la star hollywoodienne a ensuite joué les touristes dans le département voisin avec sa compagne. La presse locale fait le récit savoureux de son séjour en amoureux dans le centre de la France.

L’information a autant surpris que ravi des réseaux sociaux pris de court par une association sur le papier plutôt improbable. Keanu Reeves, 59 ans dont près de 40 passés sur les écrans à l’affiche de films cultes dont Point Break, Speed et Matrix, a choisi de passer les fêtes de fin d’année dans une région française bien éloignée des paillettes de Los Angeles. L’acteur canado-américain a fait honneur à son statut de mec le plus cool de Hollywood en partant à la découverte de la Corrèze, où il a réveillonné. Un miracle de Noël pour ses fans locaux que narre avec bonheur une enquête tout aussi miraculeuse du quotidien régional La Montagne.

Ça a été un petit choc Olivier Chatoret, leur guide à Lascaux

La veille du réveillon de Noël, Keanu Reeves a été aperçu sur le marché de Brive-la-Gaillarde. Il est arrivé le matin même en avion privé avec sa compagne Alexandra Grant, qui détient la clé du mystère. Car sa mère est installée depuis une quinzaine d'années à Branceilles, un petit village corrézien de 278 habitants, selon La Montagne, qui a même tenté un coup de fil à la belle-mère de la star hollywoodienne. Elle assure que son gendre a "adoré" son tout premier séjour en région Nouvelle-Aquitaine. "Ils ont beaucoup aimé la nourriture", poursuit-elle, indiquant que le couple est parti le 26 décembre. Mais le retour aux États-Unis n’avait pas encore sonné pour les tourtereaux.

Deux jours plus tard, c’est dans le département voisin de la Dordogne que Keanu Reeves et Alexandra Grant se sont rendus. Ils se sont offerts une visite privée de la grotte de Lascaux en anglais. "Ça a été un petit choc", témoigne auprès de France Bleu Périgord leur guide Olivier Chatoret, "biberonné à Matrix et aux films John Wick". "Ils avaient beaucoup de questions, sur les gens qui avaient reproduit la grotte" mais aussi sur ses auteurs, révèle-t-il.

Alexandra Grant, "déjà venue il y a quelques années à Lascaux 2 et Lascaux 4", a tenu à amener son compagnon. "Je crois qu’ils ont vraiment apprécié d’avoir un accompagnateur avec eux. Le côté humain leur a plu", avance dans Sud-Ouest André Barbé, le directeur de la société qui gère les sites touristiques du département, fier de rappeler que les acteurs Adam Driver et Matt Damon ont aussi fait partie des visiteurs de la "Sixtine de la préhistoire". Keanu Reeves a quitté la Dordogne en signant le livre d’or du site. À ce rythme-là, on l’imagine bien célébrer le passage à la nouvelle année dans un vignoble bordelais.