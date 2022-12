"Noël sera très différent cette année" : l'hommage de Kate à Elizabeth II avant une émission spéciale

Enregistré dix jours plus tôt à l’abbaye de Westminster en présence notamment du roi Charles III et de son épouse Camilla - mais évidemment ni de Harry ni de Meghan - Royal Carols - Together for Christmas est un projet très personnel pour Kate qui l'a initié en 2021 pour rendre hommage aux héros de la pandémie. "L’évènement de l’an dernier m’a rappelé ce que j’aimais le plus à propos de Noël : voir les gens se réunir, faire la fête et partager des moments spéciaux, tout en pensant à l’année qui vient de s’écouler", explique-t-elle dans un message introductif à son concert. Elizabeth II aussi adorait ce moment convivial. "Noël lui tenait particulièrement à cœur comme une période qui réunit les gens et nous rappelle l’importance de la foi, de l’amitié, de la famille, mais aussi du fait de faire preuve d’empathie et de compassion", ajoute-t-elle.