Nommée aux Emmy Awards, "Squid Game" entre dans l’histoire des Oscars de la télévision

Lee Jung-jae, qui a présenté sa première réalisation à Cannes au printemps, fait face à Jason Bateman (Ozark), Brian Cox (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Severance) et Jeremy Strong (Succession) pour l’Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique. Jung Ho-yeon est nommée pour l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. Park Hae-soo et Oh Yeong-su tenteront eux de remporter le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique. Un trophée que le second, attachant candidat n°001 dans Squid Game, a déjà remporté en janvier lors des Golden Globes. Le septuagénaire était devenu le premier Sud-coréen récompensé par la cérémonie.