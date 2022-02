Nommés tous les deux aux Oscars, Penélope Cruz et Javier Bardem déjà dans la légende du cinéma

Ils forment un couple aussi glamour que discret. Et déjà mythique ? En décrochant chacun une nomination pour les Oscars 2022 mardi, les stars espagnoles Javier Bardem et Penélope Cruz ont rejoint club très fermé : celui des époux en lice la même année pour une statuette dorée. Avant eux, cinq couples seulement ont eu cet honneur. Lynn Fontanne et Alfred Lunt en 1932, Frank Sinatra et Ava Gardner en 1953, Elsa Lanchester et Charles Laughton en 1958 et la dernière fois Richard Burton et Elizabeth Taylor, tous les deux pour Qui a peur de Virginia Woolf ? en 1967. Seule cette dernière l’avait emporté.

Le 28 mars prochain, Javier Bardem, 52 ans, sera en lice pour l’Oscar du meilleur acteur pour Being the Ricardos où il incarne Desi Arnaz, le partenaire et compagnon de Lucille Ball, la vedette de la sitcom I love Lucy, jouée par Nicole Kidman. Déjà lauréat de l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son personnage de tueur psychopathe dans No Country For Old Men en 2008, il sera en compétition avec Will Smith (La Méthode Williams), Denzel Washington (MacBeth), Andrew Garfield (Tik Tik Boom) et Benedict Cumberbatch (The Power of The Dog).