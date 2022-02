Du mystérieux "Nope" aux prochains Marvel, les alléchantes bandes-annonces du Super Bowl

De ce nouveau projet, on ne connaissait rien. Si ce n’est son titre, son affiche et son casting. Un goût de mystère propre à Jordan Peele, nouveau maître de l’horreur à Hollywood qui a fait frissonner la planète avec Get out et Us. Le voici de retour avec Nope, un film auquel on a très envie de dire oui. Même sans avoir trop compris où il allait nous emmener. La bande-annonce intégrale, dévoilée à la veille du Super Bowl, s’installe dans un ranch où travaillent Daniel Kaluuya (Get out), Keke Palmer (Scream Queens) et Steven Yeun (The Walking Dead). "Qu’est-ce qu’un mauvais miracle ?", demande le premier. Réponse au cinéma le 3 août.