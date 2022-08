"Nos cœurs meurtris" : le succès fou qui fait de l’ombre à Ryan Gosling sur Netflix

L’explosion des cœurs a été plus forte que celle des voitures. Fort d’un budget de 200 millions de dollars, The Gray Man avec Ryan Gosling et Chris Evans n’a rien pu faire face à la love story qui fait vibrer les abonnés de Netflix cet été. Le film d’action des frères Russo n’est resté que deux petites semaines en tête des programmes les plus regardés de la plateforme, cédant la première place à une comédie romantique sans surprise dont le succès a surpris tout le monde. Disponible depuis le 29 juillet, Nos cœurs brisés multiplie les records.