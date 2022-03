"Notre-Dame Brûle", la critique : du grand spectacle et des larmes, le pari réussi de Jean-Jacques Annaud

Menée tambour battant en 1h50 chrono, l’intrigue de Notre-Dame Brûle est celle d’un bon vieux film catastrophe comme on les aime. D’une petite étincelle, au propre comme au figuré, découle une série d’événements qui vont déclencher une opération de sauvetage peu commune. Ce que propose ce blockbuster made in France, c’est le contre-champ de cette opération filmée en temps réel par les caméras de télévision et les smartphones des passants. Sauf que vous n'aviez pas tout vu.

Pourquoi les gardiens de Notre-Dame n’ont-ils pas prévenu plus tôt les autorités ? Qui sont les premiers pompiers à être intervenus sur le site ? Qui possédait les clés permettant d’avoir accès aux reliques qui ont été sauvées des flammes ? Quel rôle ont joué les politiques au cœur de cette nuit de folie ? Le film explore toutes ces petites histoires pour nourrir son suspense… et on est resté scotché au siège alors qu’on connaît la fin avant d’entrer dans la salle.