Nour est "The Voice 2022" : "Je voulais gagner pour Florent Pagny, pas pour moi"

Jeudi lors des répétitions, vous nous disiez hésiter à apprendre les paroles de la deuxième chanson en solo réservée aux deux super finalistes. Cette victoire, vous n'y croyiez pas ?

Ah non, pas du tout ! Avant de monter sur scène hier soir, j’ai demandé si on pouvait me mettre un prompteur. Je n’avais pas vraiment révisé les paroles parce que pour moi, je n’allais pas passer. Je me suis concentrée sur la première chanson. J’ai stressé en entendant mon nom. Finalement, ils n’ont pas pu me mettre de prompteur. Je me suis dit : "Nour, tu y arrives une fois sur deux". Ça a été le coup de bol, c’était la fois où je me souvenais des paroles. J’avais très peur de me louper. J’ai énormément profité sur "Vole", je suis contente d’avoir terminé la saison sur ça.

Que vous a dit Florent Pagny après votre victoire ?

Il m’a dit qu’il était très content de finir en beauté parce que c’est sa dernière année dans "The Voice". Il est très fier de nous, du travail qu’on a accompli et de tous les progrès qu’on a pu faire.

Vous lui offrez sa troisième victoire de suite, dans une période personnelle difficile pour lui, alors qu'il lutte contre un cancer du poumon. Ça représente quoi pour vous ?

C’était un objectif. Je voulais surtout gagner le trophée pour Florent Pagny, même pas pour moi. Dès que j’ai su que j’étais gagnante, j’étais très heureuse pour lui.

Qu’avez-vous appris avec lui ces six derniers mois ?

Tellement de choses ! C’est un homme tellement courageux. Parfois, on se plaint pour des petits trucs alors que lui, avec ce qu’il vit, c’est fou comme il reste ancré dans le sol. Il rit toujours autant qu’avant. J’étais choquée.