"Nous sommes en guerre" : Vald sample la voix d’Emmanuel Macron sur la chanson "Pandémie"

C’est l’un des titres phares de l’album "V", sorti ce vendredi. Sur l’explicite "Pandémie", le rappeur Vald aborde la crise sanitaire avec son sens de l’humour mordant. Et un invité de choix puisqu’on y entend Emmanuel Macron lancer le célèbre "Nous sommes en guerre", extrait de l’allocution du chef de l’État le 16 mars 2020.

"J'suis pas parti, comme la pandémie, j'vais jamais repartir, comme la pandémie", dit le natif d’Aulnay-sous-Bois, entre autres punchlines. "J'ai fait six mois d'Covi, j'ai perdu quinze los-ki. Adidas sponsorise, plus rien n'est impossible", balance-t-il plus loin. Ou encore : "M'approche pas, même si t'as pas d'symptômes".