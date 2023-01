Nouveau James Bond : Lucien Laviscount de la série "Emily in Paris" dans la course ?

Et un candidat de plus ! Depuis le départ de Daniel Craig, le rôle de James Bond est sans doute le plus convoité de la planète. Outre-Manche, les tabloïds en ont fait une affaire d’État, multipliant les rumeurs jamais tout à fait démenties.

Alors que The Sun annonçait fin décembre l’arrivée imminente de Aaron Taylor-Johnson dans le costume de 007, son concurrent le Daily Mail lance une nouvelle piste menant à un certain Lucien Laviscount.

Si son nom ne vous dit rien, c’est sans doute parce que vous ne regardez pas Emily in Paris, la comédie romantique à succès sur Netflix. Depuis la saison 2, le natif de Burnley, 30 ans, incarne Alfie, le boyfriend anglais de l’héroïne incarnée par Lily Collins. "Lucien remplit toutes les cases", affirme une source anonyme. "C’est un acteur super talentueux, extrêmement séduisant et depuis 18 mois, il a gagné de nombreux fans en rejoignant Emily in Paris."