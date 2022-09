À la recherche du nouveau James Bond : qui est le grand favori des bookmakers anglais ?

Ils sont des dizaines à rêver du job. Près d’un an après la sortie de Mourir peut attendre, les producteurs de la saga James Bond n’ont toujours pas annoncé le successeur de Daniel Craig. Il faut dire que la tâche est périlleuse. Après avoir tué le personnage – sauf coup de théâtre improbable – ils se retrouvent devant une page blanche, une situation aussi excitante que vertigineuse.

Raconter les débuts du personnage avec un acteur plus jeune ? L’installer dans le monde contemporain comme si le film précédent n’avait pas existé ? De ce choix crucial découlera l’identité de l’heureux élu. Outre-Manche, la quête du nouveau James Bond passionne les bookmakers depuis des lustres. On se rappelle qu’après Spectre, en 2015, Daniel Craig avait laissé entendre qu’il préférerait "s’ouvrir les veines" plutôt que de faire un cinquième film. À l’époque, plusieurs noms avaient circulé, avant que leur collègue dépressif se ravise et accepte une ultime mission moyennant un (très) gros chèque. Sept ans plus tard, la course est plus ouverte que jamais...