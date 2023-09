Les Rolling Stones sont de retour : découvrez le clip de la chanson "Angry"

"Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dits, fixons une date et faisons un disque", a ironisé Mick Jagger, qui a fêté ses 80 ans en juillet dernier. La sortie de Hackney Diamonds aura un parfum particulier pour les Stones et leurs fans puisqu'il s'agit de leur premier album depuis la disparition du batteur Charlie Watts en 2021.