Britney Spears déjà numéro un en France grâce à son duo inédit avec Will.i.am

La chanson s'ouvre sur une des phrases de "Scream and shout" – "You are now rockin with Will.i.am and Britney bitch !". L’instru aussi est digne d’un retour dans le passé, comme exhumée de la discographie des Black Eyed Peas période "The End" et "The Beginining". La pochette choisie pour le single n’est pas de première jeunesse non plus et ressemble à un montage fait à partir de photos d’archives. Britney Spears en a fait sa bannière sur Twitter, a partagé l’audio du single sur YouTube et c’est à peu près tout. La promotion de ce single n’a eu droit qu’à une éphémère story Instagram pour le moment alors que "Hold me closer", son duo avec Elton John, avait été largement évoqué par la chanteuse.