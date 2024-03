François-Xavier Demaison dans "Le Négociateur" sur TF1 : "Ça me rend très heureux de travailler avec des femmes"

Dans la nouvelle série de TF1, François-Xavier Demaison joue le rôle d'un ancien négociateur à la BRI contraint de reprendre du service. Très bon dans son job, il est complètement dépassé lorsqu'il s'agit de gérer ses trois filles et ses trois ex-femmes un brin envahissantes. Retrouvez les épisodes de la série, diffusé à partir de lundi, en streaming sur TF1+.

C'est un rôle qui lui va comme un gant. François-Xavier Demaison est le héros du Négociateur, une nouvelle série policière qui débarque ce lundi sur TF1 et en streaming sur TF1+. Le comédien y joue le rôle d'Antoine Clerc, un ancien négociateur à la BRI qui reprend du service après avoir été pris en otage avec sa fille dans une banque.

Il intègre alors le groupe du RAID dirigé par Hélène Banier, une femme aussi rigide qu'il est empathique. Si sur le terrain il assure, dans sa vie personnelle, c'est un peu plus folklorique. Papa poule de trois filles, il tente comme il peut de gérer son quotidien avec des ex-femmes très présentes et un père ultra-envahissant.

Antoine est un bon vivant et un homme très compréhensif. C'est un personnage agréable à jouer ?

Oui, c’est un personnage génial et décalé. Il est tout le temps en train de manger et il a des chemises beaucoup trop colorées pour son job. C’est assez jubilatoire pour le téléspectateur. Et surtout, il a cette empathie profonde, il aime véritablement l’autre. Et je trouve ça assez agréable.

il n'y a pas un schéma unique pour être un homme François-Xavier Demaison

C’est un homme qui vous ressemble ?

Oui, il me ressemble et j'assume totalement ! Moi aussi, j'ai des ex-femmes et des filles. J’ai une ado de 16 ans sur qui je n'ai plus aucun contrôle et une petite fille de 18 mois que je ne contrôle déjà plus ! Comme Antoine, je suis entouré par beaucoup de femmes. Mon associée au Théâtre de l’œuvre est une femme, pareil pour ma société de production. Il n’y a pas de combat de coq, mais une complémentarité et un respect. Ça me rend très heureux de travailler avec des femmes.

Antoine est la preuve qu'il n'y a pas de schéma unique pour être un homme…

Bien sûr, il n'y a pas un schéma unique pour être un homme. Pour moi, c'est une évidence, car je me considère comme quelqu’un de très féminin. Nous les hommes, on a été mal élevés à ce niveau-là. Moi, par exemple, j’ai grandi avec l'image qu'être adulte, c’était avoir des horaires de bureau, se raser, porter une cravate et conduire une voiture. Je voulais ressembler à ça, jusqu’au jour où j’ai réalisé que ce n’est pas du tout moi.

Une de mes séries préférées, c’était "Clair de lune" François-Xavier Demaison

On dit souvent que les opposés s'attirent, c'est le cas dans la série entre Antoine et Hélène ?

Oui, c’est vrai. J’adore leur duo parce qu’elle est agacée mais charmée à la fois. Et réciproquement. D'ailleurs une de mes séries préférées, c’était Clair de lune, où Bruce Willis énervait Cybill Shepherd même si on sentait qu’ils s’appréciaient quand même. J'aimais aussi Magnum, même si on ne sait pas quelle est la véritable nature de sa relation avec Higgins !

Antoine entretient de très bons rapports avec ses trois ex-femmes. C'est vraiment possible ?

Ça devrait toujours être comme ça, mais en réalité ça dépend de la façon dont on s’est séparés, des personnalités et des antécédents familiaux. Ça peut aussi être compliqué quand il y a de l'argent en jeu ou si l'un a refait sa vie et l'autre non. Ce n'est pas évident, mais il faut que les relations soient apaisées pour les enfants.

Antoine est à la tête d'une véritable tribu. C'est une notion qui vous plaît ?

Oui, j’adore la notion de tribu. Je pense que la vie est suffisamment difficile, si on n'est pas amis avec les gens avec qui on a eu des enfants et qu’on n'est pas capable de fêter Noël ensemble, c’est qu’on n'a rien compris. Si on n’est pas capable d’avancer en meute, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu’on est con. Je trouve ça super cette osmose, même avec le père d'Antoine (interprété par Michel Jonasz, ndlr) qui débarque tout le temps.

On peut dire que "Le Négociateur" est une série d’action... familiale ?

Exactement. C’est ce qui fait son originalité et sa qualité. Les gens vont être séduits parce que c’est un vrai divertissement familial, tout le monde y trouve son compte. Et puis ça fait du bien de voir une série feel good, non ?