"Now and Then", la dernière chanson inédite des Beatles produite grâce à l'IA, a une date de sortie

Une chanson pour l’histoire. Tout simplement. Séparés depuis cinq décennies, Les Beatles s’apprêtent à sortir un single inédit malgré la mort de deux d’entre eux. Son titre ? "Now and then", "De temps en temps". Disponible le 2 novembre prochain, ce titre est né il y a plus de 40 ans. John Lennon l’enregistre dans les années 1970 dans son appartement new-yorkais, sans pouvoir la travailler davantage. Après son assassinat en 1980, la bande avec voix et piano reste au chaud un moment. Ce n’est qu’en 1994 que sa veuve Yoko Ono la confie à Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison.

Le groupe tente de peaufiner le morceau mais renonce à la sortir, n’ayant pas réussi à extraire la voix de John Lennon avec une qualité suffisante. La collaboration avec Peter Jackson sur le documentaire "Get Back" en 2021 va tout changer. Aidé par les nouvelles technologies, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux avait alors extrait la voix du chanteur d'une cassette en la séparant du piano.