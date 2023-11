"Now and Then" : écoutez la voix de John Lennon dans la nouvelle (et dernière) chanson des Beatles

Rarement une chanson aura été aussi attendue. Ce jeudi, les Beattles ont dévoilé un titre inédit enregistré par John Lennon et mixée par l’intelligence artificielle. Intitulé "Now and Then", il réunit une dernière fois le groupe mythique de Liverpool, 53 ans, après sa séparation. "C'est probablement la dernière chanson des Beatles, et on joue tous dessus, c'est un véritable enregistrement de Beatles", avait déclaré Paul McCartney, 81 ans, dans un court documentaire vidéo mis en ligne mercredi soir, qui retrace la genèse du morceau.

"Now And Then est la dernière chanson des Beatles, écrite et chantée par John Lennon, développée et travaillée par Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, et enfin achevée par Paul et Ringo plus de quatre décennies plus tard", résume la présentation du morceau.