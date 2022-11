NRJ Music Awards : Camille Combal remplace Nikos Aliagas, victime d'une "mauvaise chute"

Si les médecins lui ont déconseillé de faire le déplacement sur la Côte d’Azur, Nikos Aliagas ne sera pas vraiment au repos. Il donne rendez-vous au public dès le lendemain toujours sur TF1. "Hâte de vous retrouver samedi en direct pour la demi-finale de la Star Ac’", écrit celui qui anime les NRJ Music Awards depuis déjà 13 ans. Les stars internationales, dont les Américaines Lizzo, Gayle et Ava Max ainsi que la superstar espagnole Rosalia, découvriront l’humour de Camille Combal qui devrait faire sourire les nombreux artistes attendus à Cannes. Sont aussi annoncés les nouveaux coachs de "The Voice" Bigflo et Oli, Orelsan, Stromae, Angèle et Aya Nakamura.