Nuit européenne des musées : vivez des expériences inédites ce samedi

Visiter gratuitement un Musée en pleine nuit, ça vous tente ? Ce samedi, ce rêve sera possible grâce à la Nuit européenne des musées. De nombreux lieux de culture ouvriront leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Au menu : des visites éclairées, des parcours ludiques, des projections ou encore des animations exceptionnelles qui donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

"La nuit européenne des musées est chaque année une opportunité exceptionnelle pour découvrir les œuvres de nos collections avec un œil nouveau, loin du tumulte pressé de nos quotidiens. C’est un temps de respiration et d’inspiration qui nous invite à découvrir le monde peint 'aux couleurs de notre mer intérieure' pour reprendre les mots de la poétesse Amina Saïd", expliqu Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, dans le dossier de présentation de l'événement organisé par le ministère de la Culture, en liaison avec les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).