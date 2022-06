"Obi-Wan Kenobi" : cible d’attaques racistes en ligne, Moses Ingram reçoit le soutien d’Ewan McGregor

Dans une vidéo enregistrée dans sa voiture, l’acteur écossais remercie les fans d’avoir offert à la série le meilleur lancement pour une création originale Disney+. Puis il s’en prend à "cette partie de la fanbase qui a attaqué Moses Ingram en ligne et lui a envoyé les messages les plus atroces". Il loue sa partenaire "brillante" et assure que cette situation "le rend malade".

"Nous soutenons Moses, nous l’aimons et si vous la harcelez par messages, vous n’êtes pas des fans de Star Wars pour moi. Il n’y a pas de place pour le racisme dans ce monde et je soutiens totalement Moses", conclut-il. Partagé par le compte officiel de la saga ce mercredi 1er juin, le clip a été déjà vu plus de 5,2 millions de fois sur Twitter.