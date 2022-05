Obsèques de Régine : entourée de célébrités, la reine de la nuit a fait son ultime voyage en calèche

L’animateur Cyril Hanouna, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, l’ex-Première dame Carla Bruni, les acteurs Carole Bouquet et Anthony Delon, les chanteurs Marc Lavoine et Jane Birkin ainsi que les maires de Paris Rachida Dati (7e arrondissement) et Anne Hidalgo étaient présents. Icône des 60s, Régine laisse orpheline une scène de la nuit à qui elle a donné vie. Elle a été propriétaire d’une vingtaine de discothèques dans le monde. L'interprète de "Tu m'oublieras" a laissé une empreinte indélébile sur un monde de la culture qui ne l'oubliera pas. Une influence révolutionnaire saluée de l’Élysée jusqu’au très prestigieux New York Times, qui a annoncé son décès en Une.