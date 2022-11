Œuvres d'art prises pour cible par des militants écologistes : la soupe est amère pour les musées internationaux

Si les peintures sont restées indemnes, l'incident des Tournesols a entraîné des dégâts légers sur le cadre de la toile. "Les musées sont des lieux où s'établit un dialogue entre des personnes d'horizons très divers et donc des lieux qui contribuent aux échanges sociétaux", ont déclaré les 92 signataires. "De ce fait, les fonctions essentielles du musée – collection, recherche, médiation et conservation – sont plus essentielles et plus pertinentes que jamais", ont-ils ajouté.