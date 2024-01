"Olive et Tom", c'est fini : 43 ans après sa création, le manga japonais culte joue son dernier match

La série mythique "Olive et Tom" va s'arrêter en avril, 43 ans après son début, a annoncé son auteur japonais Yoichi Takahashi. Il invoque son état de santé et l'évolution de l'industrie du manga pour justifier sa décision. Les tacles acrobatiques et les lucarnes légendaires des joueurs risquent de manquer aux fans de la saga.

Il a inspiré Zinédine Zidane, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Le manga "Olive et Tom" faisait rêver depuis 43 ans des fans dans le monde entier. Son auteur japonais, Yoichi Takahashi, a annoncé ce vendredi l'arrêt de la série en avril. "Cette décision n'a pas été facile à prendre et pourrait décevoir et attrister ceux qui aiment lire Captain Tsubasa, mais j'espère que vous comprendrez ma décision", a-t-il écrit dans une lettre aux lecteurs.

Les aventures d'Olivier, Tsubasa Ozora dans la version originale, sont nées en 1981, dans l'hebdomadaire japonais "Shonen Jump". Le jeune homme, au maillot blanc et bleu, rêve de devenir le meilleur joueur de football et affronte des équipes dans le monde entier. Il se lie d'amitié avec d'autres garçons, comme Tom. Quatre-vingt-dix millions d'exemplaires plus tard, écoulés dans une centaine de pays, et le générique devenait culte. Des statues ont même été érigées à Tokyo en son honneur.

Ballon ovale et frappes acrobatiques

Le graphisme du manga et des dessins animés ou des jeux vidéo qui ont suivi ont marqué les adeptes de la saga. Les joueurs couraient à la vitesse de l'éclair sur des terrains si gigantesques qu'ils étaient courbés. Avec leur force surhumaine, les joueurs frappaient dans le ballon qui devenait ovale et venait s'écraser dans les gants du gardien, capable d'arrêter même les plus belles lucarnes et les doubles retournées acrobatiques. Sans oublier qu'un seul match pouvait durer sur plusieurs tomes de la série.

C'est donc la fin d'une ère pour cet aspirant footballeur. Son auteur, âge de 63 ans, explique que sa santé se dégrade et que l'évolution de l'industrie du manga ne permet plus de continuer "Olive et Tom". Yoichi Takahashi, devenu accro au football en regardant à la télévision la Coupe du monde 1978, organisée et remportée par l'Argentine, avait déclaré en février 2023 à l'AFP avoir voulu via son œuvre populariser ce sport au Japon, où la J-League n'a été créée qu'en 1993. Il est également président et propriétaire d'un club de football, le Nankatsu SC, qu'il espère voir progresser.

Le mangaka a tout de même déclaré que ses personnages continueraient à exister sous une forme différente. Les fans les plus inconditionnels peuvent donc s'accrocher à cet espoir pour retrouver leurs personnages préférés.