On a vu "Athena", le film choc de Romain Gavras sur une banlieue en guerre avec la police

Pour dresser ce constat pessimiste – certains diront nihiliste - Romain Gavras a choisi une forme hybride, à mi-chemin entre le reportage de guerre et une esthétique de la violence qu’on retrouvait déjà dans Stress, son clip controversé pour le groupe Justice dans lequel une bande de jeunes de cité détruisait tout sur son passage. Karim et ses disciples en sont les dignes héritiers, la démesure en plus puisqu’après avoir dérobé un véhicule de police et le matériel qui va avec, ils mettent en place un guet-apens qui transforme le film en western urbain anxiogène et sans temps mort. Sont-ils pour autant les méchants de l’histoire ? C’est toute l’ambiguïté du scénario co-écrit qui va les opposer à un jeune CRS tombé du nid.

Pour donner de la chair à son discours, Athena a été construit autour de l’opposition entre les frères de la victime. Trois survivants aux antipodes qui vont se régler leurs comptes sous les tirs de grenades de désencerclement et les gaz lacrymos. Stoïque et taiseux, Abdel le militaire croît encore à cette République qui lui a permis de dépasser ses origines modestes. À rebours du méchant de pacotille qu’il incarnait dans le dernier James Bond, Dali Benssalah livre une performance complexe, intense et imprévisible qui mériterait une nomination aux César si Netflix y était invité, sait-on jamais.