"On croise les doigts" : atteint d'un cancer, Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes

Il va plutôt bien, et ça se voit. Ce jeudi 25 mai au matin, Florent Pagny était invité sur le plateau de "Télématin" pour parler de son livre Florent par Pagny. Âgé de 61 ans, le chanteur qui se bat contre un cancer du poumon est apparu souriant et en forme face à Julia Vignali. "Je vais plutôt bien, sinon je ne serai pas là", a lancé Florent Pagny qui a connu des hauts et des bas ces derniers mois en raison de sa maladie.

"En ce moment, c'est sympa. C'était lourd, mais c'est devenu plus sympa. Mais bon, comme on sait que c'est ondulatoire et puis que ça va durer longtemps, on est cool. On croise les doigts pour que ça se passe bien", a admis l'artiste qui, après une rémission en 2022, a fait une rechute en janvier dernier.