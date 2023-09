"On est en vie et c'est l'essentiel" : de retour à la radio, Bruno Guillon évoque la violente séquestration de sa famille

"Je pense que comme tout le monde, vous vous demandez ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. [...] J'ai été bouleversé, ma famille aussi, mais on est en vie et, c'est l'essentiel" a-t-il ainsi déclaré en début d'émission. "J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir", a-t-il également remercié avant de revenir avec une pointe d'humour sur cet événement.

"La deuxième leçon que je retiens et celle-ci, je vais vraiment la retenir pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort. On ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. J’ai passé une demi-heure avec un pétard sur le front, pas la cigarette qui fait rire, le revolver, les mains attachées dans le dos, et à poil !", a ainsi préféré rigoler l'animateur radio.