"On ne regrette rien" : Inès Reg annonce son divorce avec son mari, Kevin Debonne

L'humoriste a révélé sur Instagram qu'elle se séparait de son mari. Après six ans de relation, le couple a décidé de se quitter en bons termes. "On finit de la plus belle des manières", a expliqué la jeune femme avec honnêteté.

C'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. Après six années de mariage, Inès Reg a annoncé qu'elle se séparait de son mari, Kevin Debonne. L'humoriste de 31 ans a posté un message en story sur son compte Instagram. "Toi et moi, on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C'est s'aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s'est aimés. On ne regrette rien", a expliqué Inès Reg qui a choisi une destination symbolique pour dire au revoir à celui qui a partagé sa vie.

Capture d'écran Instagram Inès Reg

Dire au revoir aux amoureux qu'on a été, à l'endroit où l'on s'est dit oui Inès Reg

"C'est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu'on a été, à l'endroit où l'on s'est dit oui", a conclu la candidate de la prochaine saison de "Danse avec les stars" qui s'est rendue à Biarritz, là où le couple s'était connu, puis passé la bague au doigt. Inès Reg et Kevin Debonne ont également publié une vidéo dans laquelle ils se tapent dans la main, au ralenti, devant l’océan Atlantique, avant de se prendre dans les bras.

Inès Reg et Kevin Debonne ont été révélés au grand public en 2019 avec une vidéo virale postée sur Instagram dans laquelle la jeune femme demandait à son compagnon de "mettre des paillettes" dans sa vie et "des moulures au plafond". La carrière de la jeune femme avait rapidement décollé, faisant d'elle une des humoristes les plus populaires des dernières années.

Inséparables à la vie comme à l'écran, Inès Reg et son compagnon avaient même raconté leur histoire dans Je te veux, moi non plus, une comédie romantique signée à quatre mains sortie en 2021 sur Prime Video.