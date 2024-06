Ce 16 juin, George, Charlotte et Louis, les enfants du prince et de la princesse de Galles, ont posté une jolie photo sur le compte de la famille princière à l'occasion de la fête des Pères. Prise par Kate Middleton, elle est accompagnée d'un petit mot : "We love you, Papa" ("On t'aime, Papa").

De dos, dans les dunes, William regarde au large. Sur cette plage, face à la mer, le prince de Galles est enlacé par ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. La photo, postée sur le réseau social X sur le compte de la famille royale, est accompagné d'un petit mot : "We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L".

"On t'aime, papa, joyeuses Fêtes des Pères", ce message est illustré par une photo prise par Kate en 2024. Selon Kensington Palace, le cliché a été réalisé à l'occasion d'un voyage sur la côte de Norfolk le mois dernier.

Deux heures plus tôt, William a fait la même chose à l'attention du roi Charles III, qu'il appelle "Pa", en postant une photo de lui enfant jouant au ballon dans un jardin avec le roi. Elle remonte au 12 juin 1984, selon la BBC, le prince, alors âgé de presque 2 ans.