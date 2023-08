"One Piece" sur Netflix : qui est Iñaki Godoy, le visage de Luffy dans l'adaptation du manga ?

Craint-il la réaction des fans, souvent déçus par les adaptations live de manga à l’image du récent Cowboy Bebop ? "Au contraire, je suis impatient qu’ils voient notre version", assure le jeune acteur dans un entretien avec 20 Minutes Suisse. "Mon seul but est d’honorer le manga et de permettre au plus grand nombre de le découvrir", ajoute-t-il.

"One Piece parle d’amitié, de joie de vivre, mais touche aussi au racisme, à l’esclavage et à la guerre", insiste-t-il au sujet de ce manga vendu à plus de 500 millions exemplaires dans le monde depuis sa création. "C’est une gigantesque aventure et un grand divertissement, mais aussi une histoire qui doit inspirer les téléspectateurs à suivre leurs rêves."