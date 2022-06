"Only Murders in the Building" : le délirant Cluedo de Disney+ relance la partie avec humour

Leur association fait des étincelles. Pourtant sur le papier, difficile d’imaginer qu’un trio composé d’une ex-idole des ados d’à peine 30 ans et de deux légendes de l’humour septuagénaires aurait pu soulever les foules. Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin font mentir tous les pronostics dans une hilarante série créée par ce dernier. Lancée il y a un an sur Hulu aux États-Unis et Disney+ en France, Only Murders in the Building réussit à mêler comédie et meurtre sans jamais frôler l’indigestion.