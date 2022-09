Opéré d’un cancer du rein en début d’année, Patrick Sébastien "n’a pas voulu le médiatiser"

Séparé de Nana, dont il partageait la vie depuis 30 ans, Patrick Sébastien refuse d'être pessimiste sur l'avenir. "Je ne me fâche pas contre l’inéluctable. Ça aide à mieux vivre", glisse-t-il, louant "la futilité de vivre, ses chansons et ses conneries qui sont essentielles à sa vie". "Aujourd’hui, je ne picole pas, je ne me drogue pas, je ne prends pas de tranquillisant et je ne vais pas voir de psy", énumère-t-il. La télévision ne lui manque pas non plus. De quoi lui permettre d’aborder avec sérénité son arrivée prochaine chez les septuagénaires.