Opposé à la guerre en Ukraine, le rappeur russe Oxxymiron dénonce "la censure totale" du Kremlin

Le rappeur de 37 ans annonce également qu’il a décidé de lancer une série de concerts au titre équivoque, "R.A.W." pour "Russians Against War" afin de lever des dons en faveur des réfugiés. Le premier d’entre eux a eu lieu ce mardi soir à Istanbul, en Turquie, et il est encore visible sur plusieurs plateformes comme Twitch et Youtube.

"Aujourd’hui il est impossible d’organiser le moindre concert anti-guerre en Russie parce qu’aussi dingue que ça puisse paraître, tout ce qui est anti-guerre est devenu illégal", constate Oxxymiron. "Une censure totale a été mise en place et quiconque s’exprime contre le conflit devient la cible potentielle de poursuites criminelles."