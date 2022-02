Orelsan règne sur la 37ème cérémonie des Victoires de la musique

Ouverte par le Belge Stromae, président d’honneur venu interpréter son nouveau titre "Santé "sur une chorégraphique dictée au public par son avatar numérique, cette 37e édition des Victoires a également été marquée par la prestation poignante de la jeune chanteuse Hoshi sur "Fais-moi un signe", le titre évoquant la surdité qui met sa carrière en danger.

Le plus beau moment d'émotion ? Sans doute la Victoire d’honneur remise à Jacques Dutronc par son fils Thomas. "Les gens t’aiment, mais maman et moi on t’aime encore plus", lui a lancé ce dernier avant de l’inviter à le rejoindre pour interpréter en duo le célèbre "Et moi, et moi, et moi". "A bientôt sur les scènes de France !", a lancé le patriarche, 78 ans, à l’aube de leur tournée commune.