Oscars 2022 : chronique d’un sacre annoncé pour les plateformes de streaming ?

Chez les acteurs, Will Smith a des chances de sauver l’honneur des studios grâce à son interprétation du papa de Venus et Serena dans La Méthode Williams, une production Warner. Il faut dire que quatre rivaux jouent tous dans des films de plateformes : Benedict Cumberbatch dans The Power of The Dog sur Netflix, Andrew Garfield dans Tick, Tick… Boom ! sur Netflix, Javier Bardem dans Being the Ricardos sur Prime Vidéo et Denzel Washington dans The Tragedy of Macbeth sur AppleTV+. Du jamais vu !

Cette montée en puissance des plateformes aux Oscars témoigne d’une autre évolution majeure du cinéma américain. Entraînés dans une spirale inflationniste avant le Covid, les studios traditionnels réservent désormais les sorties en salles à leurs couteux blockbusters. Et ne voulant plus prendre aucun risque, elles laissent aux plateformes les fictions plus adultes, plus clivantes... et souvent plus passionnantes.