Oscars 2022 : des audiences qui repartent, l’effet Will Smith ?

"Cela dit, est-ce que les gens parlent davantage des Oscars ? C'est certain. Simplement, je ne suis pas sûr que c'est de cette manière dont ils veulent qu'on parle d'eux", poursuit-il. L'Académie a d'ailleurs "condamné" le geste de Will Smith et annoncé avoir ouvert une enquête. De son côté, le comédien a publiquement présenté ses excuses à Chris Rock.

L'an dernier, les Oscars avaient accusé une baisse d'audience de plus de 50% par rapport aux 23,6 millions de spectateurs de 2020. Ce format classique de retransmission est mis à mal par la montée en puissance des réseaux sociaux et les nouvelles habitudes de visionnage à la demande, particulièrement chez les plus jeunes.