Des rubans bleus et "un moment de silence" : l'hommage des Oscars à l’Ukraine

Sur le tapis rouge, plusieurs personnalités avaient opté pour un ruban bleu sur lequel était écrit "Avec les réfugiés". Jamie Lee Curtis, la star de la saga Halloween, avait choisi de le porter comme une bague qu’elle a fièrement affichée devant les photographes. Jason Momoa avait lui dans sa poche de smoking un mouchoir aux couleurs du drapeau ukrainien. Sur scène, on a un temps cru que la prise de parole viendrait de Mila Kunis.

L’actrice d’origine ukrainienne, qui a permis de récolter 30 millions d'euros pour l'Ukraine, était venue annoncer la prestation de Reba McIntyre pour la chanson nommée "Somehow you do". "Les récents événements dans le monde ont dégoûté beaucoup d’entre nous. Mais quand vous êtes témoin de la force et de la dignité de ceux qui font face à une telle dévastation, c’est impossible de ne pas être ému par leur résilience", a-t-elle déclaré. Sans citer le nom Ukraine.