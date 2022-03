Oscars 2022 : et si on parlait enfin des moments que le coup de sang de Will Smith a éclipsés ?

Récompensé de trois statuettes dont celle de meilleur film, CODA a été racheté par la plateforme d’Apple pour une somme record de 25 millions de dollars après sa présentation à Sundance l’an dernier. Pour voir le remake de La Famille Bélier, ce sera en ligne ou rien pour le public français alors que le film d’origine avec Louane avait attiré plus 7,4 millions de curieux au cinéma. Netflix s’est distingué avec l’Oscar de la meilleure réalisation pour Jane Campion (The Power of The Dog), Disney+ avec celui de la meilleure actrice pour Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye). Une petite révolution qui devrait continuer à semer sa graine et faire grandir l'inquiétude des exploitants. Pour le meilleur ou pour le pire ?