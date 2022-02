Oscars 2022 : Kristen Stewart, magistrale Diana dans "Spencer", un drame teinté d’horreur

Sombre et inquiétante, comme figée dans le temps, cette fresque royale était faite pour le cinéma. Mais c’est à domicile que le public français peut découvrir Spencer, le biopic trouble Lady Di réalisé par le Chilien Pablo Larraín, disponible depuis le 17 janvier sur Prime Vidéo. Nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour la première fois de sa carrière, Kristen Stewart ne fait qu’une avec une princesse de Galles en errance, partagée entre son envie de liberté et le piège royal qui l’emprisonne chaque jour un peu plus.