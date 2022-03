Oscars 2022 : l’Académie ouvre une enquête après la gifle de Will Smith

L'Académie des Oscars a annoncé dans un communiqué transmis à l’AFP, ce lundi 28 mars, qu’elle condamnait et ouvrait une enquête après l'action de Will Smith giflant Chris Rock lors de la cérémonie. L’humoriste avait fait une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, la femme de l’acteur, qui souffre d’alopécie. "Ne prononce plus le nom de ma femme avec ta putain de bouche", lui avait hurlé Will Smith après s’être rassis à sa place.