Oscars 2022 : "The Power of the Dog" de Jane Campion grand favori avec 12 nominations

Des visages connus, des talents qui montent... et beaucoup de films de plateformes. La liste des nommés à la 94e cérémonie des Oscars a été dévoilée ce mardi. Et c'est The Power of The Dog, le western de Jane Campion qui part grand favori avec pas moins de 12 nominations devant Dune avec 10 nominations et Belfast et West Side Story, ex aequo avec 7 nominations.

Diffusé sur Netflix, The Power of The Dog est en lice dans la catégorie meilleur film face à Belfast de Kenneth Branagh ; Coda de Siân Heder ; Don’t look up d'Adam McKay, Drive my car de Ryusuke Hamaguchi, Dune de Denis Villeneuve, La Méthode Williams de Reinaldo Marcus Green, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Nightmare Alley de Guillermo Del Toro et West Side Story de Steven Spielberg.