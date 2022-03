Oscars 2022 : non, Chris Rock n’a pas présenté ses excuses pour sa blague sur Jada Smith

"En tant que comédien, il peut être difficile de comprendre quelles lignes doivent être franchies et lesquelles ne le sont pas. Hier soir, j'ai franchi une ligne que je n'aurais pas dû et j'ai payé le prix énorme de ma réputation de comédien de renom", peut-on lire dans une publication, reprise sur Facebook et présentée comme la "déclaration de Chris Rock concernant les Oscars d'hier soir".

"Ceci dit, je m'excuse sincèrement auprès de mon ami Jada Pinkett-Smith, Will Smith, et du reste de la famille Smith pour le manque de respect et le mépris que j'ai affiché et qui a malheureusement été diffusé dans le monde entier", expliquerait aussi Chris Rock, qui a été agressé par l’acteur de Men in Black après s’être essayé à une blague visant sa femme, atteinte d'alopécie. Mais il n’en est rien. D’abord, aucune trace de ce mea culpa n’apparait sur ses réseaux sociaux, qu’il s’agisse de ses comptes Twitter, Facebook ou Instagram, où ses dernières publications remontent au plus tard au 14 mars.