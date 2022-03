Oscars 2022 : non, sur cette photo, Nicole Kidman ne réagit pas à la gifle de Will Smith

C’est une image qui a fait le tour du monde, des réseaux sociaux aux sites d’information. La superstar australienne Nicole Kidman dans sa robe bleue, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. Médusée par la gifle donnée par Will Smith à l’humoriste Chris Rock sur la scène du Dolby Theater ? C’est ce qu’on a lu un peu partout depuis dimanche 27 mars, date à laquelle s'est déroulé la 94e cérémonie des Oscars… Sauf que non.

Vulture, le magazine en ligne du New York Times, révèle que ce cliché est apparu en ligne à partir de 19h34, heure de Los Angeles, soit 26 minutes avant le début officiel de la cérémonie sur la chaîne ABC. Il a été pris par Myung Chung, un photographe du Los Angeles Times qui couvrait l'événement depuis la salle.