Une intervention de Zelensky aux Oscars ? Les organisateurs laissent planer le suspense

Les Oscars n’ignoreront pas l’Ukraine. À quelques heures de la 94e édition qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi, il semble acquis outre-Atlantique que la cérémonie reine du Septième art profitera de sa formidable audience – quand bien même elle a chuté à moins de 10 millions aux Etats-Unis l’an dernier – pour évoquer la guerre qui frappe l’Europe.

L’histoire récente a montré que les lauréats n’hésitent jamais à exprimer sur l’actualité, de Michael Moore lançant "Shame on You !" à George W. Bush lors de la guerre en Irak en 2003 à Sean Penn apportant son soutien au mariage gay en recevant son prix pour Harvey Milk en 2009. Plus loin, en 1993, Richard Gere avait dénoncé la violation des Droits de l’homme par la Chine au Tibet alors qu’il était monté sur scène pour remettre un prix.