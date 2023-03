Oscars 2023 : revenu de l'enfer de la dépression, Brendan Fraser ressuscite grâce à "The Whale"

Lui-même avait du mal à y croire. "C’est donc ce qu’on appelle le multivers ?", a lancé un Brendan Fraser fébrile après avoir reçu l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance extraordinaire dans The Whale de Darren Aronofksy. Un clin d’œil à Everything Everywhere All At Once, le grand gagnant de la soirée dont les personnages font l’expérience de mille vies possibles. Mais aussi à la sienne, passée par tous les états, y compris les plus sombres, depuis ses débuts au cinéma il y a plus de trente ans.

Né à Indianapolis, Brendan James Fraser parcourt le monde enfant au rythme des voyages de son père, fonctionnaire du ministère du Tourisme canadien. Sa passion pour le métier d’acteur naît entre Londres, Moscou et Washington où il intègre une troupe de théâtre et joue les grands classiques. Au tournant des années 1990, il débarque à Hollywood et décroche le rôle d’un marin qui part faire la guerre au Vietnam dans Dogfight face au prometteur River Phoenix.