Cate Blanchett en cheffe d’orchestre tyrannique dans "Tár" : quelle masterlcass !

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'incroyable Cate Blanchett vient de décrocher sa huitième nomination aux Oscars. Avec déjà deux statuettes dorées à son palmarès, elle n’est plus qu’à deux longueurs de Katharine Hepburn, qu’elle incarnait face à Leonardo DiCaprio dans Aviator de Martin Scorsese. Et à une seule de Meryl Streep, l’une de ses idoles absolues. Qu’elle l’emporte ou non le 12 mars prochain à Hollywood n’y changera rien : dans Tár, elle livre à 53 ans l’une des performances les plus mémorables de sa carrière. La plus déroutante sans doute aussi.

À la sortie du film de Todd Fields, de nombreux internautes américains se sont mis en quête d’information sur la cheffe d’orchestre jouée par la star australienne. Non seulement parce que son CV impressionnant nous est vite exposé lors d’une masterclass animée par un vrai journaliste, Adam Gopnik, plume réputée du New Yorker. Mais surtout parce que la comédienne semble avoir emprunté la voix, les regards et les mimiques d’une personnalité bien réelle. La vraie cheffe d’orchestre américaine Marin Alsop a eu beau se sentir insultée par le film, le réalisateur et l'actrice n’y sont pour rien.