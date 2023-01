Lady Gaga nommée face à Rihanna : les Oscars 2023 auront un petit air de Grammy Awards

Imaginer Lady Gaga et Rihanna sur la scène des Oscars rend déjà très attrayante une soirée qui l’an dernier avait vu chanter Beyoncé et Billie Eilish, lauréate pour la chanson originale de James Bond No Time To Die. Mais la statuette 2023 pourrait revenir à "Naatu Naatu", premier morceau issu d’un film indien à décrocher une nomination dans cette catégorie. Bande son de RRR, le titre composé par M. M. Keeravaani a déjà fait sensation en l’emportant face aux superstars de la musique mondiale lors des Golden Globes et des Critics Choice Awards. Jamais deux sans trois ?