Gros malaise aux Oscars : la nomination de l’actrice Andrea Riseborough menacée ?

C’est déjà l’histoire d’un cadeau empoisonné. Mardi 24 janvier, à l’annonce des nommés à la 95e cérémonie des Oscars, les commentateurs de la chaîne ABC s’étonnent en direct de voir le nom d’Andrea Riseborough figurer dans la catégorie meilleure actrice aux côtés de ceux de Cate Blanchett (Tár), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Ana De Armas (Blonde) et Michelle Williams (The Fabelmans).

À mots feutrés, certains font remarquer que "personne" n’a vu To Leslie, le film de Michael Morris dans lequel cette comédienne britannique, peu connue du grand public, incarne une femme qui tente de reconstruire sa vie après avoir dilapidé tout l’argent qu’elle a gagné à la loterie. Ce n’est pas tout à fait faux puisqu’il n’a bénéficié que d’une sortie modeste aux Etats-Unis, avec 25.000 dollars de recettes à peine. Encore sans distributeur, il reste inédit en France.