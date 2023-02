Malala Yousafzai aux Oscars : le prix Nobel de la paix s’offre un selfie souvenir avec Tom Cruise

C’est en tout début d’année que Malala a accepté de devenir productrice exécutive et ambassadrice de Stranger at the gate, après en avoir découvert une copie qu’on lui avait envoyée. "Ce film raconte une puissante histoire vraie de pardon et de rédemption", expliquait-elle dans un communiqué. "J’espère qu’il permettra à chaque spectateur de questionner ses préjugés et de faire preuve de compassion envers les autres".

Un message de tolérance qui résume bien l’incroyable parcours de cette jeune femme entrée dans l’Histoire à l’adolescence. Elle n’avait en effet que 15 ans lorsque des fondamentalistes pakistanais ont fait irruption dans le car qui la ramenait de l’école et lui ont tiré une balle dans la tête, le 9 octobre 2012. Son crime ? Avoir osé faire campagne en faveur de la scolarisation des filles dans la vallée de Swat, au nord-ouest du pays.