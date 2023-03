Oscars 2023 : qui sont les nommés, qui sont les favoris… et qui va gagner ?

Le favori : Everything Everywhere All At Once

À quelques heures de la 95e cérémonie des Oscars, le film de Daniel Scheinert et Daniel Kwan est déjà entré dans la légende. Et pour cause, depuis le début de la saison des prix, il a remporté 158 récompenses - Baftas, Golden Globes, Independent Spirit Awards... De quoi en faire le long-métrage le plus primé de l’Histoire du cinéma devant Le Seigneur des Anneaux : Le retour du roi, qui en totalisait 101 !

Si vous avez manqué le début, Everything Everywhere All At Once raconte l’histoire d’Evelyn et Waymong Wang, un couple d’immigrés chinois dont le Rêve américain s’est endormi sous la pile de factures en retard de leur laverie automatique. Lors d’un rendez-vous avec une agent des impôts très coriace, le couple va découvrir les joies du métavers. Soit une infinie variété de mondes parallèles où ils vont faire l’expérience de mille vies meilleures… ou pires !

Succès inattendu au box-office américain, cet Objet Cinématographique Non Identifié casse tous les codes de la narration conventionnelle en aspirant des influences aussi variées que les films de kung-fu, la comédie potache, l’art contemporain et le jeu vidéo. Sous la forme novatrice et parfois déroutante, c’est aussi une belle histoire de famille comme l’Amérique les adore. Avec à sa tête un casting de comédiens asiatiques épatants, à l’heure où Hollywood a fait de la diversité son grand cheval de bataille.